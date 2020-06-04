ABD'de George Floyd Protestoları: Bazı şehirlerde eylemlere katılım azaldı; California'da polis, teslim olan bir vatandaşı öldürdü

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar 9. gününde de devam etti.

Birçok şehirde dün çoğunlukla barışçıl eylemler düzenlendi ve geçen günlere kıyasla çok daha az arbede yaşandı, ancak California'da polis, silahsız bir "yağmacıyı" vurdu. New York ve Washington gibi şehirlerde eylemlere katılım azaldı.

Minnesota'da yetkililer cinayet anında olay yerinde bulunan ancak cinayete müdahale etmeyen üç eski polis memuruna suçlamalar yöneltti. İlk olarak 3. dereceden cinayetle suçlanan Floyd'un katili Derek Chauvin'e de yöneltilen suçlamalar ağırlaştırıldı.

New York Times gazetesinin muhabirleri, yeni suçlamalarla ilgili olarak ülkenin çeşitli noktalarında protestoculara mikrofon uzattı. Protestocular genel olarak şu cevabı verdi; "Gelişmeler memnun edici ancak biz sistemin değişmesini istiyoruz".

Vallejo'da polis, teslim olmuş vatandaşı vurdu

California eyaletinin Vallejo kentinde polis, diz çökmüş bir protestocuyu vurarak öldürdü. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre polis memuru, "diz çökmüş adamın cebindeki çekici silah zannetti".

Silahsız bir protestocunun polis tarafından öldürülmesi, bölgedeki protestoları daha da ateşledi.

Şehrin polis şefi Shawny Williams'ın açıklamalarına göre Sean Monterrosa isimli 22 yaşındaki Hispanik vatandaş yağmalanan bir dükkandan kaçmaya çalışıyordu. Açıklamaya göre Monterossa bir arabaya doğru koşuyordu ancak bir anda dizlerinin üzerine çökerek ellerini başının üzerine koydu. İsmi paylaşılmayan polis memuru, Monterrossa diz çökünce cebinde görünen çekicin alt kısmını "silahın kabzası zannetti" ve ateş etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Los Angeles'ta 3 bin gözaltı

Yetkililer, ABD'nin en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'ta bir haftadan uzun süredir devam eden protestolarda yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Los Angeles polis sözcüsü yaptığı açıklamada gözaltıların çoğunun sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten olduğunu ve serbest bırakıldıklarını belirtti.

Virginia'da ırkçı komutanın heykelinin kaldırılması planlanıyor

Virginia eyaletinin 6 farklı şehrinde Floyd'un ölümünden sonra başlayan protestolarda Konfedere sembolleri hedef alındı.

ABD iç savaşında Konfederasyon ordusunun komutanlığını yapan Robert E. Lee'nin Richmond'daki heykeli protestocular için bir toplanma noktası haline geldi. Heykelin üzerine sloganlar yazıldı.

Eyalet yönetiminden bir yetkiliye göre Virginia Valisi Ralph Northam, yıllardır tartışma yaratan heykeli kaldırmayı planlıyor.

Washington'da projeksiyonla yansıtılan mesajlar

Washington'da dün akşam protestolara katılım daha azdı. Şehrin çeşitli binalarına projeksiyon makinesiyle, "Katil Polisleri Durdurun" ve "Nefes Alamıyoruz" gibi sloganlar yansıtıldı.

Ulusal Muhafızlar'ın araçlarının üstüne, "Orduyu Polisten Çıkarın" yazısı yansıtıldı.

Bir kez daha Beyaz Saray'ın önünde bir protesto eylemi düzenlendi

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.