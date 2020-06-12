ABD'de geçen hafta 1.5 milyon kişi daha işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu

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ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta 1.5 milyon vatandaşın daha işsizlik ödeneği için başvurduğunu duyurdu. Bu vesileyle 6 Haziran'da sona eren hafta, ABD'de yeni tip Koronavirüs pandemisi sebebiyle işletmelerin Mart ayında kepenk indirmesinden bu yana en az işsizlik ödeneği başvurusunun yapıldığı hafta oldu.

Geçen hafta hükûmet işsizlik oranının sürpriz bir şekilde yüzde 13.3'e düştüğünü duyurmuş, daha sonra hesapta bir hata yapıldığını belirterek yüzde 16.4'e çıkarmıştı. Bu sonuçlara göre Mayıs ayındaki işsizlik oranı, analistlerin tahminlerinin aksine Nisan ayına kıyasla daha düşük oldu. Ancak yüzde 16.4 oranı, hâlâ Büyük Buhran'dan bu yana ülkede görülen en yüksek işsizlik oranı.

Açıklamalara göre de "kendi işini yapan" veya çeşitli nedenlerden işsizlik ödeneğine başvuramayan vatandaşlar da federal yardım programı "Pandemi İşsizlik Yardımı"na başvurdu.

Mayıs'ın son haftasında işsizlik ödeneği alan toplam 20.9 milyon kişi olduğunu açıklamıştı.

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada pandemi sırasında işini kaybeden birçok kişinin uzun süre işsiz kalabileceğini söylerken, 2020 sonunda ABD'de işsizliğin yüzde 9.3 olacağını öngördüklerini ifade etti.