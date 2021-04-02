ABD'de First Lady Biden'dan uçakta 1 Nisan şakası: Peruk taktı, uçuş görevlisi gibi dondurma dağıttı

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ABD First Lady'si Jill Biden, Washington uçuşuna gazetecilere ve uçuş görevlilerine 1 Nisan şakası yaptı. Biden, maske takıp uçuş görevlisi gibi giyinerek uçaktakilere dondurma dağıttı.

Biden'ın California'dan Washington'a gittiği uçakta bulunan gazeteciler, 1 Nisan şakasının detaylarını haberleştirdi. Daily Mail'dan Emily Goodin isimli muhabir, uçakta kısa siyah saçlı, siyah maskeli "Jasmine" adında bir uçuş görevlisinin kendilerine dondurma servis ettiğini söyledi.

Goodin, Biden'ın Gizli Servis ajanları, muhabirler ve uçuş görevlileriyle dolu uçak koridorlarında servis yaptığını, beş dakika sonra ise siyah peruğunu çıkararak karşılarına çıktığını söyledi.