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Dünya

ABD'de federal yargıcın oğlu, kurye kılığında bir kişi tarafından evinde vurularak öldürüldü

20 Temmuz 2020 14:53

T24 Dış Haberler

ABD'de New Jersey Mahkemesi Hâkimi Esther Salas'ın oğlu kapısına kurye kılığında gelen biri tarafından öldürüldü.

Baş Yargıç Freda Wolfson, saldırıda Salas'ın 20 yaşındaki oğlu Daniel Anderl'in öldürülürken, eşinin de yaralandığını ifade etti. Salas'ın evde olmasına rağmen yaralanmadığı bildirildi.

CNN'e konuşan polis kaynaklarına göre kapıyı Anderl açtı ve babası yanında duruyordu. Saldırgan, kapı açılınca içeri ateş etmeye başladı ve daha sonra kaçtı. 

FBI, bir şüphelinin peşinde olduklarını ve yerel yetkililerle temas halinde olduklarını ifade etti.

Saldırganın kargo şirketi FedEx'in üniformasını giydiği belirtildi.

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