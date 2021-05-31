ABD'de esrar yasallaştıkça polis köpekleri erken emekli oluyor

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ABD'nin Virginia eyaleti esrar kullanımını yasallaştırmaya hazırlanırken burunlarıyla uyuşturucu tespit etmek üzere eğitilen polis köpekleri erken emekli olacak.

Benzer durumlar esrarı yasallaştıran başka eyaletlerde de yaşandı. Virginia, esrarı yasallaştırmayı görüşmeden önce polisin insanları esrar kokusu aldıkları gerekçesiyle durdurmaları yasaklanmıştı.

Virginia eyalet polisi 13 K-9'u emekli edeceklerini açıkladı. Eyaletlerdeki daha ufak güvenlik kurumları da kendilerine verilen bir veya iki esrar kokusu alabilen köpeği emekli edecek. Çoğu kurum eroin ve kokain gibi uyuşturucular tespit edebilen yeni köpekler alacak veya eğitecek.

Esrar tespiti için eğitilen K-9'lar artık görev alamayacak, çünkü esrar mı yoksa başka bir uyuşturucu mu tespit ettikleri anlaşılamıyor.