ABD'de enflasyonun yükselmesinde gıda fiyatları etkili oluyor

ABD'de Covid-19 salgınıyla hız kazanan gıda fiyatlarındaki artış, 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ülkede enflasyonu körüklemeye devam ediyor.

Dünya genelinde gıda fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yüksek fiyatlar ABD'de de tüketicilerin yaşam maliyetini artırıyor.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı son veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 5,4 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor.

Ülkede, enerji fiyatlarının yanı sıra gıda fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyonun itici güçlerinden biri olmaya devam etmesi dikkati çekiyor.

Gıda enflasyonu 10 yılın zirvesinde

Son açıklanan TÜFE verileri, ülkede gıda enflasyonun eylülde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 4,6 arttığını ortaya koyuyor.

Gıda enflasyonundaki yıllık artışın Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek artış olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Enflasyon hesaplamasında yer alan marketlerdeki 6 ana gıda grubu endeksinin tümünde yıllık bazda yükseliş görülürken, en çok artışın yüzde 10,5 ile "et, kümes hayvanları, balık ve yumurta" grubunda gerçekleştiği dikkati çekiyor.

Bu gıda grubunu, yüzde 3,7'lik artışla alkolsüz içecekler, yüzde 3,1 ile diğer gıda malzemeleri, yüzde 3 ile meyve ve sebzeler, yüzde 2,7 ile tahıllar ve unlu mamuller ve yüzde 0,6 ile süt ve süt ürünleri takip ediyor.

"Fed para politikasında sıkılaşmaya hazır olmalı"

Analistler, enflasyondaki yükselişin enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle gelecek aylarda sürebileceğini, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonun geçici olduğuna dair görüşüne meydan okuduğunu belirtiyor.

Fed yetkilileri ve Beyaz Saray, ülkede yüksek enflasyonun nedeni olarak, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları gösteriyor.

Tedarik zincirindeki darboğazların kötüleştiğine işaret eden analistler, sorunun yakın zamanda düzelmesinin pek mümkün olmadığını düşünüyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda da yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı aktarılıyor. Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekilen raporda, Fed gibi merkez bankalarının enflasyonun çok yükselmesi durumunda para politikasını sıkılaştırmaya hazır olması gerektiği vurgulanıyor. (AA)