ABD'de enflasyon beklentiler dahilinde yıllık yüzde 5.4 olarak gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

ABD'de TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,4 oranında artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon ise temmuzda aylık yüzde 0,3 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 4,3 artarak beklentiler ile paralel bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, önceki aylarda yaptığı açıklamalarda "enflasyon geçici" vurgusu yapmış, pandemi etkilerinin yavaşlamasıyla bu yüksek enflasyonun düşüşe geçeceğini belirtmişti.