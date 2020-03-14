ABD'de en kötü Koronavirüs senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının 'en kötü senaryosu' üzerinde duruldu. Bu senaryoya göre virüs ABD'de nüfusun yüzde 65'ini enfekte edebilir ve 1 milyon 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir.

New York Times'ın haberine göre, CDC'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kapalı oturuma dünyanın farklı ülkelerinden epidemi uzmanları katıldı.

Euronews'in aktardığına göre, toplantıda muhtemel senaryolar üzerinde tartışan epidemiyolojistler, salgının ABD'de nasıl yayılabileceği ve olası sonuçları konusunda A, B, C ve D planlarını çıkardı. ABD federal hükümetin resmî ajansı CDC, en kötü senaryoda virüs nedeniyle 160 ila 214 milyon insanın hastalanabileceğini öngördü.