ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser geri getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt 'ın antik sanat eseri koleksiyonunda bulunan ve el konulan 28 tarihi eser yurda dönüyor.

Türkevi'nde düzenlenen törende, tarihi eserler, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerinden teslim alındı. Başkonsolos Reyhan Özgür, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'den kaçırılan 28 tarihi eserin iade sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandığını söyledi

"20 yılda 8 bin eser getirildi"

Türkiye'nin son 20 yılda kaçırılan 8 binden fazla tarihi eserini vatanına kavuşturduğunu belirten Özgür, 28 tarihi eserin iadesinin ise Türkiye ve eski uygarlıklara ev sahipliği yapan topraklardaki eserlerin yağmalanması, kaçırılması ve satılmasının cezasız kalmayacağını gösterdiğini kaydetti.