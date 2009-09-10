ABD' de düşük faiz enflasyonu yükseltecek

Ünlü yatırımcı Marc Faber, ABD'dedüşük faizlerin bütçe açığını ve enflasyonu yükseltebileceği uyarısında bulundu.



Marc Faber, hükümet harcamaları ve düşük faizlerin ABD bütçe açığını çok fazla yükselteceğini ve enflasyonu tetikleyeceği açıklamasında bulundu.



Faber, ABD'de faiz oranlarının ''yapay düşük''te tutulacağını ve uzun bir süre için sıfıra yakın kalacağını belirtti.



Faber, ''Bütçe açığı çok yüksek kalmaya devam edecek ve bu durum enflasyon gibi negatif etkileri beraberinde getirecek'' diye konuştu.



Faber, Fed'in ABD ekonomisini destekleme çabaları adı altında düşük faiz oranları ile birlikte muhtemelen para basmaya devam edeceğini ve bu durumun da doları zayıflatacağını belirtti.

Faber, bütçe açığının finansmanı için eşi görülmemiş bir para basımın olacağı açıklamasında bulundu.



Faber'e göre ekonomi zayıf kaldıkça hisseler daha fazla yükselecek çünkü basılan para borsalara gidecek.



Faber yatırımcılara tahvil alma ya da nakit tutma yerine hisse senedi almayı önerdi.



Faber zayıf doların varlık fiyatlarını destekleyeceğini söyledi.

