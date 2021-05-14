ABD'de dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma

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ABD'de Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Servisi'nin dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e soruşturma açtığı belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar soruşturma kapsamında para aklama ve vergi ihlallerini inceleyen uzmanlar Binance'in işleyişi hakkında bilgili kişilerden bilgi istedi.

Binance Sözcüsü Jessica Jung e-posta ile yaptığı açıklamada, "Biz yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz; denetmen ve ilgili makamlarla işbirliği ruhuyla yaklaşıyoruz" diye konuştu

Jung, "Yoğun bir şekilde çalışarak sıkı bir uyumluluk programı inşa ettik. Bu program para aklama karşıtı prensipleri ve finansal kurumlar tarafından kullanılan araçları şüpheli işlemleri tespit etmek için kullanıyor" dedi.

Cayman Adaları'nda kurulan Binance'in Singapur'da da bir ofisi bulunuyor ancak bir merkezi binası yok.