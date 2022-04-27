ABD’de Dışişleri Bakanı Blinken'a 'Kavala' tepkisi: Erdoğan gibi otoriter figürler bu sebeple yaptıklarını yapmaya devam edebiliyorlar!

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Gezi/Kavala davasında 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini "kınamadığı" için tepki gösterdi.

Reuters'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın imzasıyla yayımlanan açıklamayı yeterli bulmadığını ifade eden Menendez, "Erdoğan gibi otoriter figürler bu sebeple yaptıklarını yapmaya devam edebiliyorlar. Mahkeme kararını kınamalıydık" dedi.

ABD Dışişleri'nin Kavala ve Gezi davası ile ilgili açıklamasında kararın kendilerini "derinden rahatsız ettiği ve hayal kırıklığına uğrattığı" belirtilirken "kınama" ifadesi kullanılmamıştı.

Menendez'in Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak silah satışı anlaşmalarını inceleme yetkisi bulunuyor. Türkiye, Kongre'nin F-16 satışını engellememesi için lobicilik yapıyordu. Menendez, Türkiye'nin envanterinde Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri bulunduğu sürece Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduğunu ifade etmişti.

ABD Dışişleri açıklamasında ne denilmişti?

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve bakanlık sözcüsü Ned Price'ın imzasını taşıyan açıklamada, Kavala'nın çarptırıldığı cezanın "insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırı olduğu" ifade edildi.

Kararın Washington'ı "derinden rahatsız ettiği ve hayal kırıklığına uğrattığı" belirtilirken, Ankara'ya "siyasi yargılamalara son verin ve Tüm Türkiye vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı duyun" çağrısı yapıldı.

Ned Price, "Türkiye'de hala sivil toplum, medya, siyasi ve iş dünyası liderlerinin yargı tacizine maruz bırakılması bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Yapılanlar arasında uzun süre yargısız tutuklama, çok geniş terörizme destek iddiaları ve hakaret davaları var" ifadelerini kullandı.

"Türk halkı cezalandırılmaktan korkmadan insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanabilmelidir" denilen açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı, ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkının Türk Anayasa'sı tarafından korunduğuna da dikkat çekti. ABD ayrıca Türkiye'nin bu hakları halka tanımasının uluslararası hukuk ve AGİT taahhütleri kapsamında da gerekli olduğunu vurguladı.

Price, "Bir kez daha Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda serbest bırakılması; ayrıca tüm keyfi tutuklamaların sonlandırılması için Türkiye'ye çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı tepki göstermişti

Adalet Bakanlığı tarafından, Türkiye'de devam eden yargılamalara ilişkin yapılan açıklamaların Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamına geldiği belirtilerek, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargı makamlarının verdiği kararlara ilişkin olarak yapılan ve yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Salı günü bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu anımsatıldı ve "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti, egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır" vurgusu yapıldı.