ABD'de dış ticaret açığı 73.3 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre; ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 4,2 artışla 73,3 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 artarak 73,3 milyar dolara çıktı.

Bir önceki ay gösterdiği daralmanın ardından yeniden artış kaydeden dış ticaret açığının, 70,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Bu dönemde rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığı, temmuzda 70,3 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 213,7 milyar dolar, ithalatı da yüzde 1,4 yükselişle 287 milyar dolar oldu.