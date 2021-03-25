ABD'de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi raporu: İnternetteki aşı karşıtı içeriğin yüzde 65'i, 12 aşı karşıtı hesapla bağlantılı

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ABD'de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin (CCDH) yaptığı bir araştırma, internet üzerindeki aşı karşıtı içeriğin yüzde 65'inin 12 aşı karşıtı tarafından yayıldığını tespit etti.

The Hill'de yer alan habere göre, CCDH ve aşı karşıtlarını izleme kuruluşu Anti-Vax Watch tarafından hazırlanan bir rapor, aşı karşıtı fikirlerin sosyal medya platformlarında nasıl yayıldığını inceledi.

CCDH CEO'su Imran Ahmed "Yanlış bilgiler kamu sağlığına doğrudan bir tehdit hâline geldi. Küresel bir pandeminin ortasında Aşı Karşıtı Endüstri, ABD'lileri aşılara karşı yanlış yönlendirmek üzere bir kampanya başlattı. Sosyal medya, aşı karşıtlarının milyonlarca Amerikalıyı etkileyip onları korku ve şüpheye yönlendirmesi için kullanıldı. Büyük teknoloji şirketleri harekete geçmezse, daha çok hayat bu yüzden kaybedilecek" dedi.

Rapor, 12 kişinin Twitter hesabının yanlış bilgi yaydığını ve bu hesapların sürekli olarak Facebook ve Twitter'ın kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Rapor, internet üzerindeki aşı karşıtı paylaşımların üçte ikisinin 12 kişinin paylaşımlarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Raporda suçlanan 12 kişiden bazıları, CCDH'ye yanıt vererek, "hedef hâline getirildiklerini" iddia etti.

Raporla ilgili Twitter'dan yapılan açıklamada, platformun bugüne kadar Koronavirüs'le ilgili yanlış bilgi yayan 20 bin paylaşımın silindiği, 12 milyona yakın hesabın da kapatıldığı belirtildi. Facebook ise, raporda bahsedilen hesaplarla ilgili çoktan harekete geçtiklerini açıkladı.

ABD'de Kongre, Google CEO'su Sundar Pichai, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i sosyal medya platformlarında yanlış bilgilerin yayılması ve ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kapitol baskınına giden süreçle ilgili mercek altına alacak.