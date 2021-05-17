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Dünya

ABD'de Demokrat senatörler, Filistin ve İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı

17 Mayıs 2021 23:00

ABD'de 29 Demokrat senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için 'bir an önce ateşkes sağlanması' çağrısında bulundu.

Georgia eyaletinin ilk Yahudi Senatörü Jon Ossoff liderliğindeki 28 Demokrat senatör, Filistin ve İsrail'de son dönemde artan gerilime ilişkin ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, "İsrail ve Filistin topraklarındaki çatışmada gerginliğin daha da tırmanmasını ve sivil kayıpları önlemek için acil bir şekilde ateşkesin sağlanması çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayı imzalayan senatörler arasında New Jersey'den Cory Booker, Vermont'tan Bernie Sanders ve Massachusetts'ten Elizabeth Warren da yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini 'meşru müdafaa hakkı' olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınmıştı. Kongre'deki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştirmişti.

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