ABD'de Demokrat Parti'nin Wisconsin ön seçimlerini Joe Biden kazandı

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Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Wisconsin eyaletinde yapılan ön seçimleri büyük bir farkla kazandı.
Oylama, Koronavirüs salgınına rağmen geçen pazartesi günü yapılmış, Biden'ın en büyük rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders oylamadan kısa süre sonra kampanyasına son vermişti.
Biden, resmi olmayan sonuçlara göre rakibi Sanders'a yaklaşık 35 puan fark attı.
Uzun süre boyunca Demokrat Parti'nin kalelerinden biri kabul edilen Wisconsin eyaleti, 2016 genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ı seçmişti.
Biden'ın eyaletteki ön seçimlerde önemli oranda destek alması, bu sebeple Demokratlar açısından sembolik bir öneme sahipti.