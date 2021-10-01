ABD'de Demokrat Parti içindeki çatlak büyüyor; Pelosi altyapı planı oylamasını erteledi

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yasama ve yürütme organlarının tamamen Demokrat Parti yönetiminde olmasına rağmen parti içi krizler büyümeye devam ediyor.

Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden'ın en büyük projelerinden olan 1 trilyon dolarlık alt yapı planı üzerine yapılacak oylamayı, parti içindeki ilerici kanadın ayaklanması sonrası erteledi.

Demokrat Parti'nin içindeki ılımlılar planın mevcut halinin oylanması gerektiğini savunurken, ilerici kanat planın içinde 3.5 trilyon dolarlık bir sosyal politika paketi olmadığı sürece yetersiz olacağını savunuyor. Perşembe sabahından gece geç saatlere kadar Demokrat liderler ve Biden, oluşan açmazı çözmek için mesai harcadı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki konu ile ilgili açıklamasında, "Bu hafta çok fazla ilerleme kaydedildi. Bir anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız" dedi ve ardından perşembe günü oylama yapılmayacağını duyurarak, "Ancak henüz istediğimiz noktada değiliz. Ek işler bitirmemiz lazım. Yarın sabah itibariyle ilk iş başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Demokratlar tıkanmanın geçici olduğunu savunsa da, Senato'daki 2 protestonun ardından Biden'ın orijinal planının küçültülmesiyle durumun "kırılgan" olduğu konuşulmaya başlandı. Demokrat Parti yönetimi, bugün anlaşmazlık içindeki kliklerin sorunlarını çözmeye çalışacak. Hem altyapı hem de sosyal politika planları Biden'ın en önem verdiği planlar olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı, haftalardır bizzat bazı Cumhuriyetçi senatörlerin oylarını toplamaya çalışıyordu.

1 trilyonluk altyapı planı ABD'deki yolların, köprülerin ve genişbantın onarılması veya geliştirilmesini öngörüyor. Sosyal politika planı ise sağlık sistemini genişletmeyi, çocuk bakımının fiyatını düşürmeyi, federal izinleri hak haline getirmeyi ve iklim değişikliği ile mücadeleyi hedefliyor. Sosyal politika planı için ülkenin en zengin kesimine uygulanan vergi yükselişi ile para toplanacak.