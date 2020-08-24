ABD'de de polis yine bir siyah vatandaşı vurdu; halk polis merkezine yürüdü

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ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polis memurlarının siyah bir vatandaşı sırtından 7 defa vurduğu videonun sosyal medyada yayılmasının ardından şehrin sakinleri sokağa indi.

Kenosha polisi pazar akşamüstü 5 sularında polis memurlarının birini vurduğunu ve bahsi geçen kişinin durumunun kritik olduğunu duyurmuştu. Açıklamaya göre polis, aile içi şiddet ihbarıyla olay yerine gitti ancak olanlarla ilgili bir detay sunmadı.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Kenosha'da kalabalıklar sokağa çıkarak polise, "Adalet yoksa barış da yok" diye bağırdı. Polis merkezine doğru yürüyen protestocular sonunda binanın kenarındaki otoparkta eylemini sürdürdü. Göstericilerden birinin bir devriye arabasının camını kırdığı görüntülendi.

Binanın önüne inen çevik kuvvet güçleri, bazı protestocuları itti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda sokağın diğer ucundaki üç polis memurunun kendilerinden kaçan bir siyah adama arabaya girmeye çalışınca 7 el ateş ettiği görülüyor. 3 polisten sadece birinin mi yoksa hepsinin mi ateş açtığı görülmedi.

ABD'de George Floyd isimli siyah vatandaşın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ülke genelinde polis şiddeti ve sistematik ırkçılığa karşı dev eylemler başlamıştı.