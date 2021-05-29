ABD'de Cumhuriyetçiler, 6 Ocak Kongre saldırısını inceleyecek bir komisyon kurulmasını önledi: "Trump'tan korkanlara yazıklar olsun!"

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ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler 6 Ocak'ta Kongre binasına Donald Trump destekçileri tarafından yapılan saldırıyı inceleyecek bir komisyonun kurulmasını önledi.

Demokratlar, 11 Eylül saldırılarından sonra olduğu gibi Kongre saldırısının da tüm detayları ile incelenebilmesi için iki partinin de temsilcilerinden oluşacak bir panel kurulmasını istiyordu.

Yapılan oylama sırasında 6 Cumhuriyetçi, partinin konu hakkında duruşundan kopup komisyonun kurulması için oy kullandı. Komisyonun kurulabilmesi için en az 10 Cumhuriyetçi senatörün oyu gerekiyordu.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, genel kurul salonunda oylamandan hemen sonra "Donald Trump'tan korktukları için o gün yaşanan korkunçlukları halının altına süpürmeye çalışan Cumhuriyetçi Parti'ye yazıklar olsun" dedi.

6 Ocak'ta yaşananlar Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'na son 200 yılda yapılmış en büyük saldırıydı ve Joe Biden'ın seçim zaferinin resmileştirilme sürecine kısa bir ara verilmesine sebep olmuştu.