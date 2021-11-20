ABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın 'sosyal harcama paketini' protesto için 8 buçuk saat konuşup rekor kırdı

Tasarıyı protesto eden McCarthy, akşam saatlerinde başladığı konuşmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Toplamda 8 saat 32 dakika süren McCarthy'nin konuşması, ABD Temsilciler Meclisinin en uzun konuşması olarak tarihe geçti.

Sosyal harcama paketinin, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Demokratlar için yeni bir "zafer" olarak yorumlandı.