ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin posta yoluyla kullanılan oylara karşı açtığı davaların arkasında başka bir niyet mi bulunuyor?

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ABD 3 Kasım seçimlerine giderken gündemdeki tartışma maddelerinden biri posta yoluyla kullanılan haberler olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seçmenler daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyede posta yoluyla oy kullanmayı seçerken, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi müttefikleri bunu "seçimlere şaibe karıştıracağını" söyleyerek önlemeye çalışıyor.

Cumhuriyetçiler bu sebeple birçok mahkemeye seçimlerde yapılan kural değişikliklerinin uygun olmadığını ve seçim sonuçlarına etki edeceği iddiasıyla başvuruda bulunuyor. Şu ana kadar başvuruların çoğu mahkemelerin hakimleri tarafından reddedildi.

Bloomberg'in haberine göre bu davaların tek biri pozitif sonuçlanmasa bile hala Cumhuriyetçi Parti'nin çıkarlarına hizmet edebilir. Eski Demokrat başkan aday adayı Michael Bloomberg'in sahibi olduğu medya kuruluşu, sadece bu davaların varlığının bir seçmenin gözünde seçim sonuçlarını tartışmalı hale getirebileceğini ifade etti.

USC Gould Hukuk Okulu'ndan seçim hukuku uzumanı Franita Tolson, amacın tam da bu olduğu değerlendirmesinde bulundu. Gould, "Asıl amaç seçimlerin meşruluğunu sorgulatmak" dedi.

Pepperdine Üniversitesi'nden hukuk profesörü Derek Muller de, "Başkan Trump'ın bazı açıklamalarında şaibe riski abartılıyor. Bu sonunda halkın sonuçlara daha az güven duymasına sebep olabilir" diye konuştu.

Demokratların geçen aylarda mahkemeye yaptığı başvurular özellikle salıncak eyaletlerde posta yoluyla oy kullanılmasını kolaylaştırmıştı.