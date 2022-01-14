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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, canlı yayın tartışmalarından çekilmeyi planlıyor

Parti, seçim döneminin en merak edilen etkinliklerinin taraflı olduğunu iddia etti

14 Ocak 2022 08:12

T24 Dış Haberler

Cumhuriyetçi Parti, ABD'de seçime giden sürecin en merakla beklenen etkinliklerinden olan canlı yayın tartışmalarından çekilmeyi planladığının sinyalini verdi.

New York Times'ın aktardığına göre Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi, Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'na bir mektup göndererek canlı yayın tartışmalarının Cumhuriyetçi aday aleyhine taraflı olduğunu belirtti. 

Mektupta, Cumhuriyetçilerin "komisyon ve parti yetkilileri arasında aylarca süren tartışmaların ardından" bu yönde planlama yaptığı belirtildi.

New York Times, kararın Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nin şubat ayında Utah'ta yapacağı kış toplantılarında onaylanabileceğini belirtti.

Mektupta Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, "Tartışmaların güvenilirliğinin tekrar sağlanması ve Cumhuriyetçi Parti'ye adil davranılması için gerekli adımlar atılmazsa gelecekte Cumhuriyetçi adaylar bu fırsatları başka yerde arayacaktır" dedi.

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