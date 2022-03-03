ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi, eski IŞİD yöneticisinin eşiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkınca seçimlerden çekildi

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ABD'de Texaslı Cumhuriyetçi bir Kongre üyesi, geçmişte bir IŞİD komutanıyla evli olan Britanyalı Tania Joya ile ilişkisi ortaya çıkınca ara seçimlerde yarışmayacağını açıkladı.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iki dönemdir görev yapan Van Taylor, "Yaklaşık bir yıl önce bu dünyada en çok sevdiklerimin canını yakan ve onları üzen bir hata yaptım. Evlilik dışı bir ilişki yaşadım; bu yanlıştı ve hayatımda yaptığım en büyük hataydı" dedi.

Londra'da büyüyen Joya, 2000'li yılların başında ileride radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in önemli propagandacılarından olacak John Gergelas ile evlenmiş ve çift daha sonra Texas'tan Suriye'ye gitmişti.

Kongre üyesi ile ilişkisinin detaylarını Dallas Morning News'a anlatan Joya, 9 aylık ilişkileri biterken Taylor'ın kendisine 5 bin dolar verdiğini belirti. Joya, daha sonra ilişkiyi Trump yanlısı Kongre üyesi Suzanne Harp'a anlattığını bildirdi.

Harp, ön seçimlerden bir gün önce Taylor'ı hedef aldı ve "davranışlarının bir ABD temsilcisine yakışmadığını" söyledi. Taylor'ın oyları düşünce seçim ikinci tura kaldı. Kongre üyesi, bunun ardından yarıştan çekildiğini ve ikinci turda yarışmayacağını bildirdi.