ABD'de Covid-19 ölümleri 100 bine yaklaştı; New York Times isimleri ilk sayfaya taşıdı: Hesap edilemez kayıp

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ABD'de New York Times gazetesi, ülkede 100 bine yaklaşan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümleri gazetenin ilk sayfasında sıraladı. Gazetenin ilk sayfasında "Hesap edilemez kayıp" ifadeleri yer aldı.

New York Times, Covid-19 ölümlerini "ABD, 100 bin ölüme yaklaştı, hesap edilemeyen bir kayıp" başlıklı kapak sayfasında hayatını kaybeden insanların yanı sıra "Onlar sadece bir listede isimler değillerdi. Onlar bizdi" ifadelerini kullandı.

Gazetenin kapak sayfasında hayatını kaybeden bin kişinin adları yer alırken içerideki sayfalarda Covid-19 nedeniyle ölenlerin hepsinin adı yer alıyor. New York Times'ın grafik tasarım editörü Simone Landon, bu kapağı yapma nedenlerinin trajediyi kişiselleştirebilmek ve ekibin sürekli pandemi haberi ve sayı aktardığı için 'verilerden yorulduğunu' söyledi.

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 bini geçti.