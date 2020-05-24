ABD'de Covid-19 ölümleri 100 bine yaklaşırken Trump'ın 'golf molası' tepki çekti

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Covid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti. Trump'ı destekleyenler tarafından "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumlanan ziyaret, ABD'de Covid-19 ölümleri 100 bine yaklaşmışken yapıldığı için tepki çekti.

3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." yazdı.

Biden'ın yanı sıra birçok Demokrat Kongre üyesi de benzer paylaşımlarla Trump'ı eleştirirken, ana akım medyada da Trump'ın salgın devam ederken, golf oynamaya gitmesi eleştiri konusu oldu.

ABD ekonomisinde normale dönüş adımları atılırken, bir yandan da bazı uzmanlar erken normale dönüşün 2. dalgaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.