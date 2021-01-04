ABD'de bir polis, hırsızlık ihbarıyla gittiği markette yiyecekleri alamayan kadınların gıda masraflarını karşıladı

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ABD’de bir polis memuru bir marketten yiyecek çaldıkları için ihbar edilen aileyi gözaltına almak yerine onlara Noel için yemek aldı.

BBC’nin aktardığı habere göre, ABD’nin Massachusetts eyaletinde geçen ay bir markette hırsızlık ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis memuru Matt Lima, iki kadının bazı yiyecekleri kasadan geçirmeden aldığını tespit etti. Kadınları sorgulayan Lima, paralarının yetmediğini, evdeki çocuklara Noel için bir akşam yemeği yapmak istediklerini öğrendi.

Lima, kadınlar hakkında cezai işlem başlatmadı. Bunun yerine kendi parasıyla kadınlara 250 dolarlık bir hediye çeki vererek kadınların çocukları için yiyecek alışverişi yapmalarını istedi.

Lima olaydan sonra “Kadınların yanındaki çocuklar bana kendi çocuklarımı anımsattı. Bu ailenin ihtiyacı vardı” dedi.