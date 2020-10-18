ABD'de bir öğrenci geliştirdiği muhtemel Covid-19 tedavisi nedeniyle 25 bin dolar ödül kazandı

ABD'deki bir kız öğrenci, muhtemel bir Covid-19 ilaç tedavisi üzerine yürüttüğü çalışması sayesinde 25 bin dolarla (yaklaşık 200 bin TL) ödüllendirildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 14 yaşındaki Anika Chebrolu, Koronavirüs'ün belirli bir proteinine bağlanan ve işleyişini engelleyen molekül geliştirdi. KTVT'ye konuşan öğrenci şu ifadeleri kullandı: "Bu heyecan verici. Hala tüm bunlara alışmaya çalışıyorum. SARS-CoV-2 virüsü üzerindeki belirli bir proteine bağlanabilen bu molekülü geliştirdim. Molekül, ona bağlanarak proteinin işleyişini engelleyecek."

Teksas'ın Frisco bölgesinden olan Anika, 3M Genç Bilim İnsanları Yarışması'nı kazanarak ödülü elde etti. Anika, bilim projesini aslen kış gribiyle mücadele etmek üzerine tasarlıyordu ancak bu yıl pandeminin başlamasıyla projesini uyarladı.