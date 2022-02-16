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Dünya

ABD'de bir kadın, Covid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttu

16 Şubat 2022 19:01

ABD’nin Florida eyaletinde bir kadının, 2021'de devletten aldığı Covid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttuğu belirtildi.

Miami Herald gazetesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki Jasmine Martinez’in, işyerlerine verilen Kovid-19 federal yardımını uzun süredir düşmanı olduğu bir kadını öldürmek için kullandığına inanıldığı kaydedildi.

Miami polisinin gözaltı tutanaklarında, Martinez'in, nisan 2021’de aldığı yaklaşık 15 bin dolar tutarındaki Covid-19 yardım parası ile 24 yaşındaki Le’Shonte Jones adlı kadının öldürülmesi için kiralık katil tuttuğu yazıldı.

Polis, aynı günlerde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Jones'un katil sanığı olan eski mahkum Javon Carter’ın cep telefonunda büyük miktarda parayı sayarken çekilmiş bir video bulduklarını açıkladı.

Gözaltına alınan Carter, Jones'un öldürülmesi ile ilgili 1'inci derece cinayetle suçlanırken, Martinez’in de kiralık katil tutma suçlamasından yargılanacağı bildirildi.

 

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