ABD'de bir ilçede oluşturulan "ölüm paneli", kimin Koronavirüs tedavisi görüp, kimin eve gönderileceğine karar verecek

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ABD'nin Koronavirüs salgınından en kötü şekilde etkilenen eyaletlerinden Texas'ın Meksika sınırındaki Starr ilçesinde Covid-19'a yakalanan hangi hastaların tedavi görüp, hangilerinin görmeyeceğine karar verecek bir komite oluşturulacak.

Starr Memorial Hastanesi'ni yöneten İlçe Sağlık Kurulu, medyanın "ölüm paneli" adı verdiği kurulunun üyelerini atayacak.

Oluşturulan komite, ihtiyacı karşılayamayan kaynakları sebebiyle Covid-19'u yenme ihtimali çok düşük olan hastaları seçecek ve evine gönderecek. Hastanenin hasta yoğunluk nedeniyle işlemekte zorlandığı belirtildi. Yetkililere göre bu uygulama sayesinde hastane, kaynaklarını kurtulma ihtimali en yüksek hastalar üzerinde kullanabilecek.

İlçe sağlık yetkilisi Jose Vasquez, "Çaresiz durumdayız. Sayılar korkutucu seviyede, hastane ve ilçemiz bu durumda fonksiyon göstermeye devam edemez" dedi.

61 bin nüfuslu Starr ilçesinde şu ana kadar bin 432 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 15 kişi hayatını kaybetti. Vazquez, 30'dan fazla kişinin de test sonuçlarının beklendiğini açıkladı.