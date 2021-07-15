ABD'de bir hastanede yanlış hastaya böbrek nakli yapıldı

ABD’nin Ohio eyaletinde bir hastane, bir böbrek naklini yanlış hastaya yaptı.

The Hill’de yer alan habere göre, Ohio’da bulunan Cleveland Üniversite Hastanesi, böbrek nakli sırası gelen bir hastaya yapacağı nakli, başka bir hastaya yaptı.

Yanlışlıkla nakil yapılan kişinin vücudu şans eseri böbrekle uyumlu çıktığı için herhangi bir yan etki yaşamadı. Öte yandan nakil olması gereken kişi hâlâ bir böbrek bekliyor.

Hastane, hata için özür diledi ve konuyla ilgili iki kişinin yönetim iznine çıkarıldığını duyurdu.