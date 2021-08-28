ABD'de bir geyikte Koronavirüs'e rastlandı

T24 Dış Haberler

ABD'de ilk defa bir geyikte Koronavirüs'e rastlandı.

ABD Tarım Bakanlığı'ndan (USDA) yapılan açıklamada virüsün Ohio eyaletinde doğada yaşayan bir beyaz kuyruklu geyikte görüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamaya göre geyik, hiçbir semptom göstermedi.

Bakanlık sözcüsü, Reuters'a e-posta ile yaptığı açıklamada, "Geyiğin SARS-CoV-2'ye nasıl maruz kaldığını bilmiyoruz. İnsanlardan, çevreden, başka bir geyikten veya başka bir hayvan türünden virüsü kapmış olabilir" dedi.

USDA daha önce köpeklerde, kedilerde, kaplanlarda, aslanlarda, kar leoparlarında, su samurlarında, gorillerde ve vizonlarda Koronavirüs vakaları gördüklerini açıklamıştı.