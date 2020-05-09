ABD'de pistte dolaşan gizemli adama uçak çarptı!

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ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir havalimanında pistte dolaşan kişiye uçak çarptı.

Southwestern Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçağın Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken çarptığı adam hayatını kaybetti.

Havayolu şirketi, pilotun iniş sırasında pistteki adamı gördüğünü ve manevra yapmaya çalıştığını, ancak uçağın adama çarpmasını önleyemediğini belirtti.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Polis, uçağın çarptığı adamın kimlik taşımadığını ve havalimanı çalışanı olarak giyinmediğini ifade etti. Havalimanında şüpheli bir aktivite gözlemlenmediği bildirildi.

İlk olarak CBS tarafından yayınlanan görüntülerde uçağın motorlarından birinde büyük bir göçük olduğu görülüyor.

Kuleden gelen talimatların ardından Southwestern uçağı kendilerine ayrılan kapıya gitti ve yolcuları indirdi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.