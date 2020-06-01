ABD'de binlerce insan George Floyd için sokakta; yetkililer Covid-19'un yayılmasından korkuyor

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ABD'de Afrikan Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından gözaltındayken boğularak öldürülmesinin ardından pek çok şehirde protestolar sürüyor. Öte yandan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 1 milyon 800 bine yaklaştığı ülkede eylemlerin salgının daha fazla yayılmasına neden olacağı endişe yaratıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, pek çok şehirde gerçekleşen protestolardan kalabalık ve bazen maskesiz görüntüler yetkililerin Covid-19 uyarıları yapmalarına neden oldu. Bazı yetkililer, eylemcilerden sokağa çıkarken Covid-19 önlemlerine uymalarını istedi.

"Mümkünse test olun"

Washington DC. Belediye Başkanı Muriel Bowser, gerçekleştirdiği basın toplantısında "Evde kalma çağrımızı tam sona erdirmişken yaşanan toplu gösterilerin Koronavirüs vakalarını arttırmasından endişeliyim. Herkesten eylemden sonra ailelerinden izole olmalarını ve mümkünse test olmalarını istiyorum. Vaka artışını durdurmak için çok çabaladık" dedi. Bowser, eylemlerde maske takmayanlar olduğunu gördüğünü, bazı insanların ise çok yakın durduğunu söyledi ve ekledi: Ulus olarak Covid-19'un yeniden hızlanmasından endişe duymalıyız"

Maryland eyaleti valisi Larry Hogan ve Atlanta belediye başkanı Keisha Lance-Bottoms da eylemcileri Covid-19'a karşı uyaran yetkililer oldu. Bottoms, "Eğer dün gece eylemdeyseniz haftaya muhtemelen Covid-19 testi yaptırmalısınız" dedi.

ABD'de Covid-19 salgınından en çok etkilenen New York'ta Vali Cuomo, 23 Mart'tan bu yana en düşük günlük Covid-19 ölümünün yaşandığını açıkladı. Cuomo, "Pandeminin ortasında huzursuzluğun yaşanması tesadüf değil. İnsanlar işlerini kaybetti, stresli ve gergin." dedi. New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, insanların eylem yapma hakkı olduğunu söyledi ancak protestoların "belirsiz bir gelecek" anlamına geldiğini savundu. Blasio, "Pandemi insanların en az 2 ay evde kalmasına neden oldu, yaz ne getirecek bilmiyoruz" dedi.