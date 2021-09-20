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Ekonomi

ABD'de Binance'a ilişkin soruşturma genişletildi

Binance'ın piyasa manipülasyonu içeren işlemlere karışıp karışmadığı araştırışıyor

20 Eylül 2021 13:06

ABD'nin dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance'a ilişkin soruşturmasının genişletildiği belirtiliyor.

Habertürk'ün aktardığına göre konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'li otoriteler Binance ya da çalışanlarının insider trading ve piyasa manipülasyonu içeren işlemlere karışıp karışmadığını araştırıyorlar.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) müfettişlerinin Binance çalışanlarının müşterileri aleyhine kar edip etmediklerini soruşturduğu ifade edildi. Konu hakkında son haftalarda muhtemel tanıklar ile iletişim kurulduğu vurgulandı.

Binance, çalışanlarının sıkı etik kurallara bağlı olduğunu ve durumun denetlendiğini kaydederken CFTC sözcüsü ise haber hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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