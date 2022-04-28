ABD'de Biden yönetimi Kongre’den Ukrayna’ya yardım için 33 milyar dolar talep etti

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre’den Ukrayna’ya yardım için 33 milyar dolar talep ettiğini duyurdu.

Biden, yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep etti.

Biden, yönetiminin Kongre’den Ukrayna’ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde desteklemek için bu tasarıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, "Bu savaşın maliyeti ucuz değil, ancak buna izin verirsek ve saldırganlığa boyun eğersek daha maliyetli olacak" dedi.

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