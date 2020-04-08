ABD'de Bernie Sanders başkanlık yarışından çekildi!

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Demokrat Parti başkan aday adayı Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, ön seçimlerde üst üste aldığı yenilgiler sonrası başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Demokrat Parti'de Joe Biden, 2020 seçimlerinin tek aday adayı olarak kaldı. Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kampanya sona eriyor ancak adalet mücadelesi devam ediyor" dedi.

14 eyaletin sandıklara gittiği 'Süper Salı'ya kadar önde götürdüğü yarıştaki liderliğini eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a kaybeden Sanders, diğer seçimlerde de istediği sonuçları alamayınca ikili arasındaki makas açılmıştı.

Biden, 18 Mart'ta yeni tip Koronavirüs salgını gölgesinde yapılan üç ön seçimde de rakibi Sanders'ı rahatlıkla geçerek Demokrat Parti başkan adaylığı yarışında çok ciddi bir avantaj elde etmişti. Biden, bu sonuçlarla kapanması zor bir delege farkı açmıştı. Yapılan dağılıma göre Biden'ın bin 180, Sanders'ın ise 885 delegesi bulunuyordu. Sanders'ın yarışı kazanmak için kalan eyaletlerdeki oyların yüzde 63,3'ünü alması gerekiyordu.

2016'da da başkan aday adayı olan Sanders, adaylık yarışını yakın sonuçlar aldığı Hillary Clinton'a karşı kaybetmişti.

Kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlıyor

Kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Bernie Sanders, ABD'nin Körfez Savaşı ve Irak Savaşı'na müdahil olmasına karşı çıkmıştı.

1941 doğumlu Sanders, 20'li yaşlarında Irk Eşitliği Kongre'sinin ayrımcılık karşıtı eylemlerine öncülük etmiş 1981'de Burlington belediye başkanlığı sırasında düşük fiyatlı ev projesini hayata geçirerek yoksulların ev sahibi olmasına katkı sağlamıştı.

En büyük desteği gençlerden ve bağımsızlardan alan Sanders gelir eşitsizliğini azaltmayı, asgari ücreti artırmayı, göçmenlerin ABD'ye daha rahat girmesini ve ülkelere askeri müdahalede bulunmayacağı vaadinde bulunuyordu.

Polisin siyahlara uyguladığı şiddete karşı da önlemler almayı planlayan siyasi lider, ABD'de alışılagelmiş başkan figürlerden farklı bir imaj çiziyordu.