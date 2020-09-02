ABD'de bazı okullar yüz yüze eğitime döndü: 20 binden fazla öğrenci ve öğretmende Koronavirüs tespit edildi

ABD'de bazı eyaletlerin yüz yüze eğitime dönme kararı almasıyla birlikte 36 eyalette toplam 20 binden fazla öğrenci ve öğretmende yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

CNN'in aktardığı verilere göre, Koronavirüs pandemisi döneminde yüz yüze eğitime dönen üniversitelerde ciddi vaka artışları yaşandı. Vaka artışlarının en büyükleri, Ağustos ayında 900 vakayla Kuzey Carolina Üniversitesi, iki haftada binden fazla vakayla Alabama Üniversitesi ve 7 günde 750 vakayla Illinois Devlet Üniversitesi oldu.

6 milyondan fazla Covid-19 vakasının kaydedildiği ABD'de yüz yüze eğitime dönen üniversiteler salgın için yeni merkez noktaları hâline geldi.