ABD'de başkanlık seçimini Trump'ın kazanacağı beklentisi Halkbank hisselerini yükseltti

ABD seçimlerinde başkanlığı Donald Trump'ın kazanacağı beklentisi ile alımların artttığı Halkbank hisseleri yüzde 7'ye yakın yükseldi.

ABD seçimlerinde koltuğunu korumaya çalışan Başkan Donald Trump, başkanlık yarışında kalması için kazanması şart olan Florida eyaletinde Demokrat rakibi Joe Biden'ın önünde giderken, seçimin sonucunu belirleyen bir düzineye yakın eyaletin bazılarında da rakibinin önüne geçti.

ABD savcılık makamı Halkbank ve bankanın yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kişi veya paravan şirketleri kullanarak ABD'nin İran'a yaptırımları ihlal etmekle suçlarken, bu süreçte Trump'ın Halkbank lehine hukuki sürece müdahalede bulunup bulunmadığı da ABD'de soru işareti yaratmıştı.

Geçtiğimiz hafta New York Times'da yayınlanan ayrıntılı bir haberde, ABD'deki Halkbank davasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Trump'a davanın düşürülmesi için birden çok kez 'baskı yaptığı' iddia edilmişti.

TIKLAYIN - New York Times, Halkbank davasında Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmelerin perde arkasının tüm detaylarıyla yazdı

Hisselerdeki yükselişi değerlendiren bir analist "Hisseler Trump etkisi ile yükseliyor. Trump'ın kazanacağı beklentisi ile primli hareket ediyor" dedi.

Halkbank hisseleri 5.22 liraya kadar yükselmesinin ardından saat 10.58'de yüzde 3.89 primle 5.08 liradan işlem görüyordu. Aynı saatte bankacılık endeksi yüzde 0.23, BIST-100 endeksi de yüzde 0.65 yükselişte.