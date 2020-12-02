ABD'de 'başkanlık affı için rüşvet' soruşturması

T24 Dış Haberler

Mahkeme dökümanları, ABD'de Adalet Bakanlığı'nın lobicilerin başkanlık affı almak için rüşvet verdiği iddialarını soruşturduğunu ortaya çıkardı.

Kamuya açılan belgelerde "gizli bir lobicilik şemasından" bahsediliyor. Belgelerde bu kişilerin Beyaz Saray yetkilileriyle temas kurmuş olma ihtimali olduğuna da değiniliyor.

Redakte edilmiş belgelerde hiçbir isim yer almazken, Adalet Bakanlığı konuyla ilgili olarak hiçbir hükûmet yetkilisinin soruşturulmadığını ifade etti. Soruşturmaya "af için rüşvet soruşturması" adı verildi.

Savcıların yazdığına göre ismi redakte edilen kişiler, gerekli kayıt düzenlemelerine uymadan üst düzey Beyaz Saray yetkililerine "lobicilik" yaptı. Belgelerde, bu "lobicilerin" ismi paylaşılmayan bir kişi için "af çıkarılmasını veya cezanın azaltılmasını hedefliyor olabileceği" belirtildi.

Soruşturmayla ilgili olarak 50'den fazla dijital cihaza el konulduğu bildirildi.

Donald Trump konuyla ilgili Twitter paylaşımında, "Af soruşturması yalan haber!" yazdı.