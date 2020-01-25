ABD'de azil sürecinin yargı ayağında ilk hafta sona erdi: "Trump bir diktatör"

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ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle başlatılan soruşturmanın yargı sürecinde ilk hafta tamamlandı ve yargılama sürecinde savcı olarak görev yapan azil yöneticileri üç günlük sunumlarını tamamladı. Azil yöneticilerinden biri yaptığı kapanış konuşmasında Trump'ı "diktatör" olarak nitelendirdi.

Azil yöneticileri, Trump'ın gücünü kötüye kullanması sonucunda ABD'nin hassas ittifaklarının bozulmaya başladığını ve Başkanın dış ilişkileri kendi çıkarlarına göre organize ettiğini söyledi.

Baş azil yöneticisi olan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, ABD liderinin 2016 kampanya sloganına göndermede bulunarak, "Trump ABD'yi her şeyden öne koymuyor, kendini koyuyor" dedi ve ekledi; "Bunun sonuçları şu ana kadar ülkemiz için çok kötü oldu ve bu odadakiler buna dur demezse kötü olmaya da devam edecek."

Schiff, açıklamalar için ayrılan sürenin sonunda yargı için ek kanıt ve tanık sunulmasını engelleyen Cumhuriyetçi senatörlere çağrıda bulunarak, "Size yalvarıyorum. ABD'ye adil bir dava verin. O bunu hak ediyor" dedi.

Senato'daki en yetkili üçüncü Cumhuriyetçi John Barrasso bu çağrıya, "Yeterince konuştunuz" diyerek karşılık verdi.

ABD basınında yer alan "Senatörlere 'Trump'ın görevden alınması için oy kullanırsanız kafanızı kazığa geçiririz' denildi" iddialarına değinen Schiff, "Umarım bu gerçek değildir" dedi. Senatörler ifadeleri duruşma sırasında yalanladı.

Bir başka azil yöneticisi olan Jerrold Nadler de, "Trump bir diktatör. Bu durum devam edemez" dedi.

Yöneticiler ortak olarak Trump'ın "Ukrayna'ya uyguladığı baskıdan sonra Kongre soruşturmasını engellemesinin daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu" vurguladı.

Trump'ın görevden alınması için yargı sürecinin sonunda en az 67 senatörün Başkanın suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da bu olasılık çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor.