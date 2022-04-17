ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 12 kişi yaralı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda 12 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki bir alışveriş merkezinde ateş açıldı. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda 12 kişinin yaralandığı ve Columbiana Alışveriş Merkezi’ndeki insanların tahliye edildiği bildirildi.

Columbia Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, yaralılar arasında en yaşlı kişinin 73, en gencin ise 15 yaşında olduğu belirtildi.

Saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Polis, saldırının şüpheliler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını düşünüyor.



Columbiana Alışveriş Merkezi’nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.