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Dünya
Deutsche Welle

ABD de Astana’ya davet edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Astana’daki Suriye görüşmelerine ABD’nin de davet edildiğini bildirdi. İran'ın ise itirazı var. Suriye Devlet Başkanı Esad da Astana ile ilgili bir açıklama yaptı.

19 Ocak 2017 17:23

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'deki barış sürecinin ele alınacağı görüşmelerle ilgili katılımcı ülkeler arasında görüş ayrılıkları yaşanıyor. Rus haber ajansı RIA, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması planlanan Suriye görüşmelerine ABD’nin de davet edildiğini söylediğini duyurdu.

Ancak ABD'nin Astana'ya davet edilmesine Tahran'dan itiraz var. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, salı akşamı yaptığı açıklamada İran hükümetinin Kazakistan’daki görüşmelere ABD’nin katılmasını istemediklerini belirterek "ABD’nin katılmasına karşıyız ve onları biz davet etmedik" diye konuştu.

Katılımcı ülkelerden Türkiye'den ise geçen hafta ABD'nin davet edilebileceğine ilişkin bir açıklama gelmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ABD'nin Suriye müzakerelerine "kesinlikle" davet edilmesi konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Esad: Her şeyin tartışılacağı bir platform olmalı

Astana'daki görüşmeler öncesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da bir açıklama geldi. Japon TBS kanalına konuşan Esad, gelecek hafta Astana’da yapılacak barış görüşmelerinin ülke genelinde yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi için düşmanlıkların sona erdirilmesine odaklanacağını söyledi.

Esad, “Başlangıçta gördüğümüz kadarıyla bir ateşkese ulaşılmasına odaklanılacak ve buna öncelik verilecek. Bu, insanların hayatlarının korunması ve Suriye’nin çeşitli bölgelerine insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi için yapılacak ” dedi.

Esad ayrıca “Buluşmanın, şu ana dek Astana’nın terörist gruplarla ateşkesi görüşüp bir mutabakat anlaşmasına ulaşılması hakkında olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı, Astana’daki konferansın isyancı gruplarla “her şeyin“ tartışılacağı bir platform olmasını umduğunu da sözlerine ekledi. Ancak bir siyasi diyaloğun da dahil olup olmadığının açık olmadığını çünkü kimlerin katılacağının net olmadığını kaydetti.

İslamcı örgüt Astana’ya katılmayacağını bildirdi

Suriye’de isyancılar arasındaki İslamcı büyük bir örgüt Astana görüşmelerine katılmayı reddettiğini bildirdi.

Ahrar El Şam adlı örgüt, karara gerekçe olarak aralık ayı sonunda kararlaştırılan “ateşkese saygı duyulmamasını” gösterdi.

Ahrar El Şam, Astana’da müzakereleri sadece Suriye halkına yaradığı takdirde destekleyeceğini bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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