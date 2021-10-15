ABD'de artan marihuana çiftlikleri nedeniyle acil durum ilan edildi

Kurul üyeleri, Vali Kate Brown, Senato Başkanı Peter Courtney ve Temsilciler Meclisi Başkanı Tina Kotek'e mektup gönderdiklerini dile getirerek mektupta, "Jackson bölgesindeki durumu ele almak için yardımınızı talep ediyoruz" ifadelerine yer verildiğini söyledi. Mektupta, bölgede bu yıl, marihuana üretimi veya işlenmesiyle ilgili çok sayıda ihlalin kayıtlara geçtiği kaydedildi.