ABD'de araştırma: X ve Y kuşakları öncekilere göre daha az bahşiş veriyor

ABD'de CreditCards.com isimli sitenin yaptığı bir çalışma 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı ile 25-40 arasında milenyum kuşağının tüm yaş grupları arasında "en düşük bahşiş verenler" olduğunu ortaya koydu.

Yahoo Finance'te yer alan habere göre, CreditCards.com, kuşakların bahşiş verme eğilimlerini araştırdı. Y ve Z kuşağının en düşük bahşiş veren grup olduğu tespit edildi.

Araştırmaya katılan Z kuşağı mensuplarının yüzde 56’sı, Y kuşağı mensuplarının yüzde 58’i, X kuşağı mensuplarının yüzde 80’i ve baby boomer kuşağı mensuplarının yüzde 88’i, oturdukları restoranlarda garsonlara her zaman bahşiş bıraktıklarını söyledi.

Buna ek olarak, Z kuşağının yüzde 40’ı ve Y kuşağının yüzde 44’ü yemek dağıtan kuryelere her zaman bahşiş verdiklerini söyledi.

Bahşiş gelirle de bağlantılı

Ankette ayrıca, restoranlara giden yıllık hane geliri 80 bin doların üzerinde olan yüksek gelirli insanların yüzde 84’ünün, yıllık hane geliri 40 bin dolar ile 80 bin dolar arasında olan orta gelirli kişilerin yüzde 77’sinin ve 40 bin doların altında hane geliri olan düşük gelirli kişilerin yüzde 65’inin garsonlara her zaman bahşiş verdiğini belirtildi.