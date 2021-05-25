ABD'de anket: Seçimin Trump'tan çalındığını hâlâ düşünen Cumhuriyetçi Partililerin oranı yüzde 53

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ABD'de yapılan yeni bir anket, Cumhuriyetçi Partililerin çoğunun hâlâ 2020 başkanlık seçimini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kazandığına, Joe Biden'ın 'yasa dışı oy verme' gibi yollarla seçimi çaldığına inandığını gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Reuters ve Ipsos'un yaptığı 17-19 Mayıs tarihleri arasındaki anket, Cumhuriyetçi Partililerin yüzde 53'ünün bugün "gerçek başkan" olduğunu düşündüğünü gösterdi. Trump'ın "gerçek başkan" olduğunu düşündüğünü belirten Demokrat Partililer yüzde 3, tüm Amerikalılar arasında bu oran yüzde 25 çıktı.

Ankete göre, yetişkinlerin dörtte biri 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimi 'yasa dışı oy verme' gibi kanıtsız iddialar nedeniyle hileye karıştı. Bu düşüncede olan Cumhuriyetçi Partililerin oranı yüzde 56 çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçimi 7 milyondan fazla oy farkla kazandı. Eski ABD Başkanı Trump, seçimde usülsüzlük olduğuna dair çok sayıda mahkemeye başvursa da hiçbirinde usülsüzlük sonucu çıkmadı.