ABD'de Anayasa Mahkemesi kürtajı sınırlayabileceği mesajını verdi
Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi, Mississippi eyaletinde 2018'de kabul edilen, hamileliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan kanunu onaylayabileceğinin sinyalini verdi. Kanun ensest ya da tecavüz sonucu hamilelikleri de 15. haftadan sonra yasaklamayı öngörüyor
02 Aralık 2021 14:21
Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi, Mississippi eyaletinde 2018'de kabul edilen, hamileliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan kanununu onaylama ihtimalinin sinyallerini verdi. Kanun ensest ya da tecavüz olsa dahi uygulanıyor.
2018 yılında Mississippi'de valinin "Burayı Amerika'daki doğmamış çocuklar için en güvenli yer yapacağım" sözleriyle imzaladığı kanuna karşı, kadın sağlığı üzerine çalışan Jackson Women's Health Organisation, eyaleti mahkemeye vermişti.
Dünkü duruşmada liberal hakim Sonya Sotomayor, Anayasa Mahkemesi'nin bu kanun kabul edilirse toplumda oluşacak kötü algıdan kurtulamayacağını söyledi; 24 haftadan önce fetüsün acıyı hissedip hissedemeyeceğini sorguladı.
Muhafazakar hakim Scott Stewart ise, fetüsün dışarıdan dürtülürse kendisini geri çekeceğini savundu. Sotomayor böyle uyarıcılara karşı beyin ölümü gerçekleşmiş bedenlerin yüzde 40'ında da refleks gösterildiğini, bunun bilinç sahibi olduklarına ve acıyı hissettiklerine dair bir kanıt olmadığını belirtti.
Eğer mahkeme geçmişteki iki kanunu kaldırırsa ya da Mississippi yasasını kabul ederse, en az 21 eyalette kürtaj 15 haftadan sonra yasaklanacak.
2019'da Amerika'da kaydedilen kürtaj sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 630 bine ulaşmıştı.
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