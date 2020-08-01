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Dünya

ABD'de açılan okulun ilk gününde bir öğrencinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

01 Ağustos 2020 12:15

ABD'nin Indiana eyaletinde 2020-21 eğitim döneminin başladığı ilk günde okula giden çocuklardan birinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin başladığı ortaya çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, Hancock Bölge Sağlık Departmanı, Greenfield-Central Ortaokulu yönetimini, derse katılan öğrencilerden birinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı konusunda uyardı. 

Okul, pozitif test sonucunu aldıktan sonra belirledikleri protokolü uygulamaya geçtiklerini velilere duyurdu. Okul yetkilileri okulun revirinde öğrenciyi izole etti ve o saate kadar katıldığı dersleri, okula geldiği servisi ve ders dışı aktivitelerini kayıt altına aldı. 

Testi pozitif çıkan öğrenci ile yakın temas edenler gözlem altına alınacak. 

Yeni tip Koronavirüs salgını sürerken dünya genelinde okulların başlaması endişe yaratıyor. 

 

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