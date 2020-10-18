ABD'de 67 yıl sonra ilk kez federal hapishanedeki bir kadın mahkum idam edilecek

ABD'de 67 yıl sonra ilk defa federal hapishanedeki bir kadın mahkumun idam cezasının infaz edileceği açıklandı.
The Guardian'da yer alan haber göre ABD Adalet Bakanlığı, 2004 yılında Missouri eyaletinde bir kadını boğarak karnından doğmamış bebeğini alan Lisa Mongomery'nin 8 Aralık'ta zehirli iğneyle idam edileceğini açıkladı.
Montgomery'nin cezası infaz edildiğinde, ABD'de 1953 yılından bu yana federal hapishanede idam cezası infaz edilen ilk kadın mahkum olacak.
ABD'de Temmuz ayından bu yana federal hapishanelerde 7 infaz uygulandı. Donald Trump yönetimi, geçen yıl, 2003'te durdurulan idamların infazına yeniden başlama kararı almıştı.