ABD'de 6 Cumhuriyetçi eyalet, Texas'ın kürtaj yasağını kopyalamayı planlıyor

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ABD'de Texas'ta ülkenin uzun süredir gördüğü en sert kürtaj yasağının yürürlüğe girmesinin ardından, Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen 6 eyalet daha yasayı kopyalamaya hazırlanıyor.

Texas'ta çarşamba günü yürürlüğe giren yasa, 6. haftadan sonra insanların çocuklarını aldırmalarını yasaklıyor ve vatandaşlara kürtaj yapan kişilere veya kürtaj yapılmasına yardımcı olduğuna inanılan insanlara dava açma hakkı veriyor. Muhafazakarların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, yasayı engellemedi.

Birçok farklı kaynağa göre Cumhuriyetçi yönetimindeki Kuzey Dakota, Güney Dakota, Mississippi, Indiana, Arkansas ve Florida karar geçtikten bir gün sonra benzer bir yasağı yürürlüğe sokmak istediklerini ifade ettiler.

Kürtaj hakları aktivistleri, 1973'te kürtajı yasallaştıran Roe v. Wade davasında alınan emsal karardan bu yana görülmemiş sertlikteki yasaklarla mücadele edeceklerini ifade etti.

Pew Research Center'ın anketine göre ABD'lilerin yüzde 59'u kürtaj hakkını desteklediklerini belirtiyor.