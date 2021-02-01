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Dünya

ABD'de 2020 yılında neredeyse 40 milyon kişi silah alabilmek için başvuruda bulundu

01 Şubat 2021 07:15

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'de, 2020'de silah almak için  39 milyon 695 bin kişi başvuruda bulundu.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) verilerine göre, ABD genelinde 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı.

Ülkede 2018'de silah almak için başvuranların sayısı 26 milyon iken, 2019'da bu sayı 28 milyon civarında gerçekleşmişti.

Kovid-19 salgının yanı sıra ülkede artan kutuplaşmanın da insanları silah alımına yönlendirdiği değerlendiriliyor.

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